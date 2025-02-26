Среда скоромная: что можно и нельзя делать в третий день Масленицы

Россиянам рассказали об обычаях на третий день Масленицы

В среду на Масленичной неделе на Руси было принято ходить в гости к теще, кататься на санях, запряженных лошадьми, перетягивать канат и бегать в мешках, сообщает «ФедералПресс» .

В третий день Масленицы чествовали богиню Ладу, покровительницу любви и брака. Угощение зятя блинами должно было символизировать гармонию и взаимопонимание в большой семье. С приходом христианства этот обычай также стали воспринимать как уважение к старшим.

Масленичную среду называли Лакомкой или Скоромной средой. Было принято устраивать народные гуляния, песни и пляски. Молодежь выходила на улицу, каждый старался угостить соседа и друга блинами, их готовили с самыми разными начинками: вареньем, икрой, сметаной, медом.

В этот день не приветствовалось выполнять тяжелую работу по дому, ссориться или спорить, проявлять жадность.