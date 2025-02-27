Сразу звонить в полицию: юрист объяснил, что делать при конфликте с таксистом

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что, если в такси возникла угроза или жизни, водитель ведет себя неадекватно, пассажиру следует сразу же звонить в полицию, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Есть статистика, что некий процент таксистов для того, чтобы увеличить продолжительность своего рабочего дня принимает разные психотропные вещества. У них случается хронический недосып, ребята могут находиться в повышенном, разбалансированном эмоциональном состоянии — факт», — отметил эксперт.

По его словам, пострадавшему в конфликтной ситуации надо собрать доказательства: например, включить диктофон или видеозапись, если таксист ведет себя грубо. Это поможет привлечь нарушителя к ответственности.

При этом, следует поторопиться позвонить в полицию: часто бывает так, что правоохранители встают на сторону того, кто первый к ним обратился.