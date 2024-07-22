Сразу три редких животных обнаружили в одном из водоемов Луховиц

Недавно зоологами при проведении наблюдений в городском округе Луховицы в одном из водоемов было обнаружено сразу несколько краснокнижных видов животных. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В одном из луховицких озер специалисты обнаружили сразу 3 вида животных, занесенных в Красную книгу Московской области: ужа обыкновенного, гребенчатого тритона и чесночницу обыкновенную», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что такое скопление в одном месте редких представителей подмосковной фауны может говорить о благоприятном экологическом состоянии водного объекта и о его стабильной и здоровой экосистеме».

По словам специалистов фонда «Верховье», обилию редкой околоводной фауны может предшествовать большое количество кормовой базы и чистая вода. Гребенчатый тритон и чесночница являются земноводными чувствительными к экологическому состоянию биотопа, в котором обитают. Уж обыкновенный, будучи змеей, питающейся исключительно амфибиями и рыбой, является для первых двух редких видов хищником, контролирующим их численность в пищевой цепи.

Летом прошлого года специалистам во время мониторинга редких видов флоры и фауны в одном из водоемов в городском округе Орехово-Зуево попалось необычайно редкое водное растение — наяда тончайшая, занесенная в Красную Книгу России. Для Московской области эта была первая находка данного вида за всю историю.

«Мы радуемся таким открытия, когда нам приходят результаты мониторинга редких видов Подмосковья. Данная работа направлена на изучение флоры и фауны региона, сбор информации о редких видах для последующего внесения новых мест их обитания в Красную книгу Московской области», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.