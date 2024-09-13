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Сразу две центральные улицы Клина включены в госпрограмму благоустройства

На центральных улицах городского округа Клин запланировано проведение благоустройства. Работы рассчитаны не на один год. Они начинаются с ревизии проблемных участков и поиска оптимальных решений с учетом запросов жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Речь идет об улице Ленина (историческое название Купеческая) и улице Папивина (до 1917 года носила название Дворянская). Улицы с большой историей, с расположенными на них объектами культурного наследия, нуждающимся в сохранении. При этом с запросом жителей на самые современные стандарты благоустройства и красоты.

В ходе выездного совещания главы округа обозначены следующие задачи:

обустройство удобной парковки у Клинского городского суда на улице Ленина;

приведение в порядок дворовых территорий по улицам Театральная и Литейная;

расширение парковочного пространства у дома № 8 по Театральной;

принятие мер собственником здания бывшего кинотеатра «Гайдаровец» к ремонту объекта и благоустройству прилегающей территории;

благоустройство территории по улице Литейная вдоль федеральной автодороги в привязке к завершению работ по демонтажу концессионером старой теплотрассы;

ревизия содержания собственниками зданий и прилегающих к ним территории по всему маршруту предстоящих работ.

Работы по благоустройству улиц Ленина и Папивина пройдут в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Эти проекты стали победителями народного голосования на платформе ФКГС. Ранее в Клину в рамках данной программы были благоустроены Демьяновский проезд, территория вдоль стадиона «Строитель» и улица Чайковского.

«Новый участок будет продолжением уже ранее обустроенной улицы Чайковского. Результатом выполненных работ станет расширение тротуаров по улице Папавина и создание новых зон отдыха для гостей и жителей региона», — сказал ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.