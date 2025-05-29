Сразу два города-побратима появилось у нижегородского Городца

О появлении у нижегородского Городца новых городов-побратимов в Сети сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров. Соответствующие соглашения подписаны с иранским Казвином и эфиопским Дебре-Бырханом, сообщает pravda-nn.ru .

Соглашение о побратимстве двух иностранных городов с Городцом подписали в рамках ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Мудров отметил, что благодаря заключенному соглашению города смогут совместными усилиями развивать туристические и экономические направления.

У нижегородского Городца в настоящее время уже есть побратимы в Китае, Белоруссии, Болгарии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что на территории Абхазии в конце мая 2025 года состоятся Дни Нижнего Новгорода. В программу войдут концерты и спортивные соревнования.