Сразу четыре новые школы открыли в Люберцах в первый день учебного года

В городском округе Люберцы в первый день учебного года открыли четыре новые школы на 4670 мест и три детских сада на 430 мест, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В этом году по количеству введенных учреждений образования мы — лидеры в Подмосковье. В первый день нового учебного года открыли сразу четыре новые школы на 4670 мест, одну после капитального ремонта и три новых детских сада на 430 мест. Это стало возможным благодаря поддержке и личному участию губернатора Андрея Воробьева. Современную школу „Спектр“ на 1100 мест открыли в п. Красково», — отметил Волков.

Он пояснил, что в здании оборудованы блоки начальной, средней и старшей школы, спортивный блок и актовый зал на 400 мест, специализированные учебные кабинеты и многое другое.

«Одна из самых больших школ в городском округе — школа „Созвездие“ в ЖК „1-й Лермонтовский“ (ул. Солнечная). Она рассчитана на 1500 детей. В школе есть все для гармоничного развития юных жителей — просторные коридоры и классы, столовая, три спортивных и актовый залы, полноценный стадион», — сказал Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что новые школы открылись в ЖК «Люберцы Парк» (ул. 8 марта, д. 16 к. 2) на 1170 мест и на 900 мест в ЖК «Томилино Парк» (п. Мирный, ул. Рязанская, д. 5), после капитального ремонта открыли корпус гимназии № 18 (п. Томилино, ул. Чехова).

«Также распахнули двери для малышей детские сады: „Ромашка“ на 120 мест (ул. Красноармейская), „Облачко“ на 170 мест (ул. Солнечная) и детсад на 140 мест в Зенино (ул. Озерная)», — уточнил Владимир Волков.

Он подчеркнул, что всего в этом году люберецкие школы приняли почти 48 тысяч учеников, из них 5300 первоклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.