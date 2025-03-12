Спутник «Лобачевский» запустят в РФ в июне 2025 года

Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов в рамках научного завтрака рассказал, что спутник «Лобачевский» планируется запустить в июне 2025 года, сообщает pravda-nn.ru .

Университет Лобачевского при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) стал обладателем гранта «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям (ФСИ) на реализацию проекта, в рамках которого планируются разработка и запуск на орбиту спутника.

Аппарат будет оборудован двумя высокопроизводительными спектральными камерами, предназначенными для дистанционного зондирования Земли. Размеры спутника составят 20×20×40 см. Основная цель использования аппарата — мониторинг состояния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий.

Трофимов подчеркнул, что запуск спутника «Лобачевский» ожидается во второй половине июня. Он отметил, что в данный момент ведется активная работа над проектом. Спутник будет одним из крупнейших в стране.

«Он больше заточен под задачи сельского хозяйства и осмотр территорий, но тем не менее, это классная история, которая связывает нас со школьниками, со студентами, с работодателями, с регионом и с решением общих задач», — добавил ректор ННГУ.

По его словам, запуск спутника позволит «подсветить нижегородский университет еще на космическом уровне». В настоящий момент создание аппарата практически завершено.