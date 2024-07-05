«Спускайтесь в бункер»: москвичи готовятся встретить смертоносный ураган «Орхан»

На Москву в пятницу надвигается мощнейший ураган «Орхан», он начнется около 15:00, а его пик придется на 17:00–18:00. Жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без острой необходимости.

В столице закрылись парки и Московский зоопарк из-за приближающегося урагана. Кроме того, закрылись фестивальные площадки и бассейны под открытым небом.

В городе ожидается гроза с сильнейшим ливнем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с. Также возможно образование смерчей.

Горожанам настоятельно рекомендовали в ближайшее время не выходить на улицу без необходимости. Также не стоит не пользоваться на улице мобильными телефонами — они могут притянуть молнию, и зонтами.

Горожане в соцсетях шутят, что из-за непогоды «пора спускаться в бункер». Многие отменили брони на верандах в кафе и ресторанах, а также призывают других жителей последовать их примеру и лишний раз не подвергать свою жизнь опасности.

В столице на дежурство вышли 300 бригад «Мосводостока» и готовы устранять последствия стихии.