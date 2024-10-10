Спускаемый космический аппарат из Королева отправился в Беларусь

Спускаемый аппарат космического корабля серии «Союз» из собрания Музейного объединения Королева отправился в Республику Беларусь на открытие нового музея, в котором он будет экспонироваться до 4 февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В скором времени на аэродроме Липки под Минском появится музей авиационной техники. Новая экспозиция будет насчитывать порядка сорока единиц летной техники: планеры, аэробусы, истребители, бомбардировщики, пассажирские и военные самолеты. Отдельное место в новом музее займут два космических павильона. Открытие музея приурочено к 90-летию Минского аэроклуба ДОСААФ.

Спускаемый аппарат космического корабля серии «Союз» — один из экспонатов королевского музея «Новейшая история города», расположенного в здании Дворца культуры им. М. И. Калинина. В «космическом» разделе музея, кроме отправившегося в Беларусь аппарата, размещены подлинные технологическая модель первого искусственного спутника Земли, крышка парашютного отсека космического корабля серии «Восток», модель советско-российской орбитальной станции «Мир», а также макеты ракет, космических аппаратов и кораблей. Центром экспозиции является реконструкция рабочего кабинета главного конструктора ракетно-космических систем С. П. Королева, жившего в городе с 1946 по 1958 гг. В кабинете размещены личные вещи Сергея Павловича.

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