Спрос россиян на услуги стоматологов увеличился в 12 раз

В России наблюдается рост спроса граждан на стоматологические услуги. За последний год он увеличился в 12 раз, передает пресс-служба компании «Авито».

Сервис «Авито Услуги» объявил о запуске новой категории «Здоровье», где пользователи смогут находить предложения от медицинских клиник.

В новой категории пользователи смогут находить и сравнивать предложения медицинских центров, изучать рейтинги и отзывы, а также получать подробную информацию о ценах и доступных услугах.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса россиян к персонализированному подходу и качественному сервису, когда речь идет о медицинских услугах. После пандемии пациенты все чаще выбирают цифровые каналы, ожидая удобства, прозрачности и быстрой навигации по ценам, рейтингу и отзывам. „Авито“ уже давно стал народным сервисом, на котором многомиллионная российская аудитория ежедневно закрывает практически любые потребности. Для пользователей это возможность найти все в одном месте, а для бизнеса — выйти напрямую со своим предложением на большую аудиторию», — сказал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

По данным Росстата, рынок платных медуслуг занимает 5 место по объему среди всех платных услуг в России, наряду с этим растет доля пользователей, ищущих медуслуги через онлайн-платформы. Эксперты прогнозируют увеличение рынка до 7,3 трлн рублей к 2029 году.

Объявления смогут размещать только клиники, зарегистрированные как юридические лица или индивидуальные предприниматели. Для повышения безопасности пользователей все медицинские учреждения должны будут пройти обязательную проверку документов.

«Безопасность пользователей — наш абсолютный приоритет. Мы системно развиваем решения, которые делают платформу безопасной и комфортной. Запуск категории с усиленной проверкой документов — важный шаг в сторону повышения доверия, это инвестиция в долгосрочную защищенность пользователей „Авито Услуг“», — добавил Санников.

Новая категория также даст клиникам доступ к аналитике и инструментам продвижения, что может позволить им точнее находить свою аудиторию и увеличивать поток пациентов.