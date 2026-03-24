Спрос на товары для рыбалки вырос в пять раз к маю

В преддверии майских праздников и сезона отпусков в России резко вырос спрос на товары для рыбалки и отдыха на природе. Продажи удочек увеличились в пять раз, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным маркетплейсов, резиновую обувь для рыбалки и прикормку стали покупать в 2,5 раза чаще. Руководитель магазина Terbo Алексей Богут отметил, что уже в середине марта растет интерес к сапбордам и надувным палаткам.

«Главное при выборе таких вещей, как бы это банально ни звучало, — чтобы они вам нравились», — поделился Богут.

Эксперт уточнил, что для начинающих сап лучше брать с запасом по грузоподъемности — на 10–20 кг больше веса. Средняя цена — около 15 тысяч рублей. Надувные палатки подходят для кемпинга, быстрее устанавливаются и стоят примерно 40 тысяч рублей. Популярны также шатры, раскладушки и товары для гриля. За два года спрос на походный туризм вырос на 30–40 процентов.

Рыболов Сергей Новиков советует выбирать маховую удочку длиной 4–5 метров и не экономить на качестве. Бюджетные модели за 200–300 рублей он назвал пустой тратой денег.

«Процентов 50 рыбаков выбирают поплавок, потому что такая рыбалка самая простая: забросил и ждешь», — рассказал руководитель клуба «Пионер».

Он рекомендовал заменить крупные магазинные крючки на мелкие, заранее проверить огрузку поплавка и использовать сетчатый садок для улова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.