Спрос на обучение бьюти-мастеров в России увеличился на 16%

В сентябре в стране наблюдается рост спроса на курсы по обучению с нуля и профессиональной переподготовке в сфере красоты и здоровья, он увеличился на 16% год к году, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Самыми активными в обучении бьюти-специальностям стали жители Тулы (+358%), Томска (+153%) и Кирова (+72%). Кроме того, в пятерке самых заинтересованных оказались Челябинск (+53%) и Тольятти (+49%).

В топ-3 популярных направлений для обучения вошли наращивание ресниц (+71%), парикмахерское дело (+60%), работа мастера по бровям (+40%).

В РФ стоимость обучения бьюти-специалиста варьируется от 1 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Речь идет как о курсах маникюра для начинающих онлайн, так про обучение наращиванию ресниц со стоимостью за несколько месяцев.

«Рынок бьюти-услуг показывает стабильный рост в течение года. В сентябре 2024 года спрос на услуги в сфере „Красота и здоровье“ на „Авито Услугах“ вырос на 24%. Также заметен рост спроса на услуги специалистов по ресницам и бровям (+34%) и маникюру и педикюру (+18%)», — отметил руководитель категорий «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Из-за увеличения спроса на услуги бьюти-индустрии мастера начали чаще арендовать рабочие пространства. В сентябре спрос на аренду рабочего места повысился на 24% год к году.