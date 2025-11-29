Спрос на интимные стрижки в России перед Новым годом вырос на 60%

Девушки сейчас выбирают не полную эпиляцию, а небольшую волосатость в интимной зоне и креативные эскизы к праздникам, сообщает SHOT .

Спрос на интимные стрижки перед Новым годом вырос на 60%.

Мастера салонов рассказали, что последние полгода женщины стали чаще оставлять островок естественности — «в виде полоски, квадратика или кружка». А перед зимними праздниками они начали заказывать эксклюзивные стрижки с рисунками в виде елки, подарочка или символа наступающего 2026 года — лошади. Часто эскиз еще дополняют окрашиванием.

Стоимость подобной услуги составляет около 2 тыс. рублей. Это дешевле, чем полная эпиляция.

Чаще всего, как отметили мастера, за новогодним креативом приходят клиентки в возрасте 30+, иногда подобную стрижку заказывают мужчины. Такую тенденцию связывают с трендом на естественность — так женщины чувствуют себя более сексуально.

