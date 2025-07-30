Спрос на ИИ-компаньонов с психологической поддержкой вырос в 5 раз

Столичные жители все чаще обращаются к ИИ-компаньонам: в 2025 году количество их пользователей увеличилось вдвое, а средний объем потребляемого трафика — втрое. Особенно востребованы виртуальные боты, помогающие бороться со стрессом и тревожностью: их аудитория расширилась почти в пять раз, сообщила пресс-служба Yota.

ИИ-компаньоны, или умные чат-боты, представляют собой новое поколение цифровых собеседников. В отличие от простых скриптовых программ они способны вести осмысленный диалог, запоминать контекст предыдущих бесед и адаптироваться к манере общения пользователя. Кроме того, их можно персонализировать: выбрать характер, поведение, стиль речи, а иногда даже внешность или голос. Чем дольше длится взаимодействие, тем лучше бот подстраивается под настроение и привычки собеседника.

Некоторые ИИ-компаньоны изначально ориентированы на психологическую помощь. Например, Wysa, Woebot и Earkick используют проверенные методики, такие как когнитивно-поведенческая терапия. В среднем россияне общаются с ними около 20 минут в месяц. За последние полгода число пользователей таких сервисов выросло почти втрое, а трафик — в пять раз.

Среди ботов для повседневного общения лидерами стали Character.ai, Talkie и Poe. Пользователи проводят с ними в среднем 22 минуты ежемесячно. За шесть месяцев их аудитория удвоилась, а объем передаваемых данных увеличился в три раза.

Наибольшую активность в общении с ИИ-компаньонами проявляют россияне 36–45 и 46–55 лет (по 23%), следом идет группа 26–35 лет (16%). Однако сервисы психологической поддержки чаще выбирают люди от 26 до 45 лет (41%). Мужчины в Москве общаются с цифровыми собеседниками активнее (56%) и генерируют 53% всего времени, проведенного в диалогах с ботами.

При этом Москва не вошла в список городов с самым высоким уровнем взаимодействия с ИИ-компаньонами. Лидером стал Красноярск (34 минуты в месяц), за ним следуют Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк, где среднее время общения составляет 33 минуты.

«МегаФон» также фиксирует растущий спрос москвичей на ИИ-компаньонов. По анонимным данным оператора, с января по июнь трафик на подобные сервисы в столице вырос в 5 раз, а в Подмосковье — в 6 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более 90% обращений к ботам приходится на смартфоны.

Пик активности москвичей приходится на рабочие дни, особенно на вторник и четверг. В выходные интерес к общению с ИИ-компаньонами снижается, а трафик падает почти в 3,5 раза.