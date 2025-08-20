Спрос на чистую питьевую воду без сахара в Подмосковье вырос на более 30%

В июле спрос на чистую питьевую воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов вырос на 31,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Надежное обеспечение региона качественной продукцией осуществляют ведущие подмосковные производители. За 6 месяцев 2025 года предприятия области выпустили более 1,8 миллиона полулитровых бутылок чистой питьевой и природной минеральной воды. Стоит отметить, что Московской областью за этот период произведено более 47,2% от общего объема упакованных питьевых и минеральных вод без добавок в ЦФО и 16,1% от общероссийского объема. Ведущую роль в обеспечении потребительского спроса играют такие компании, как ООО «Фонте Аква ПК», ООО «МЕГАПАК», ООО «Нила Спрингс» и ООО «Жемчужина Клина».

Ведомство поддерживает местных производителей, которые обеспечивают рынок безопасной и полезной продукцией. Регулярное употребление чистой воды способствует улучшению метаболизма и предотвращает обезвоживание. В период летней жары рекомендуется отдавать предпочтение негазированной или умеренно газированной воде без добавок — это оптимальный способ поддержать естественный водный баланс организма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.