Спрос на антивирусы вырос в России с начала 2024 года в 2 раза

Оператор МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз, следует из данных продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора.

Таким образом, спрос на защитные решения для частных пользователей за 9 месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение популярности антивирусов связано с ростом числа кибератак.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение МегаФона выросли вдвое.

При этом пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия, что подчеркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

«По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за 9 месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления», — объяснил руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский.

Помимо этого, директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов уточнил, что для компании важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой:

Мы всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в наших салонах бесплатно устанавливаем и настраиваем антивирусные приложения. Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях, и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке».