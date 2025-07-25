Способы увеличения урожая разработают в исследовательском центре Подмосковья

В городском округе Черноголовка на финишной прямой строительство крупнейшего в стране научно-исследовательского центра, где будут изучать способы борьбы с вредными растениями и насекомыми. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Застройщик готовится к итоговой проверке Главгосстройнадзора Подмосковья. Территория предприятия насчитывает 6,9 га земли. Главный корпус — сам научно-исследовательский центр — превышает по площади 25 тысяч квадратных метров. Уникальный проект включил в себя все самые высокотехнологичные решения ведущих химических производств России и мира. Так, в биологическом кластере находятся камеры с искусственным климатом, разработанные и привезенные из Китая. В них будут выращивать различные подопытные растения, которые будут использоваться для изучения насекомых-вредителей, сорняков и болезней растений в контролируемых условиях.

В лабораториях химического кластера ведущие ученые России будут разрабатывать новые средства для борьбы с сорняками и вредителями, которые помогут в разы увеличить количественные и качественные показатели урожая отечественных сельхозпроизводителей, повышая продовольственную безопасность страны.

Кроме того, порядка 3 тыс. кв. м отведено для размещения высокотехнологичного комплекса искусственного климата «Биотрон», оборудование которого позволяет воспроизводить климат любой географической зоны мира и круглый год выращивать растения для проведения исследований по широкому спектру научных направлений.

Строительство научно-исследовательского центра было начато в 2022 году, когда в связи с экономическими санкциями со стороны недружественных стран, ситуация на рынке резко изменилась. Однако разработчики проекта объединили в одном решении все лучшие высокотехнологичные находки, которые сегодня применяют ведущие химпроизводства страны.

В целях поддержания оптимальных температур в лабораториях, в здании предусмотрено более 500 вентиляторов, полноценный цокольный этаж со всей необходимой инженерной инфраструктурой, целый комплекс дополнительных сооружений, включая собственную котельную, склады для наружных проб, локальные очистные сооружения. Для того, чтобы исключить вредное воздействие на окружающую среду, на территории НИЦ построены специальные аварийные резервуары для химических сбросов, откуда вредные отходы будут утилизированы лицензированными компаниями в соответствии со всеми стандартами.

В создание крупнейшей экспериментальной площадки застройщик вложил 8 млрд рублей. На всех этапах строительства стратегического объекта ход проведения работ и полное соответствие утвержденной проектной документации контролировали инспекторы Главгосстройнадзора, которые провели все необходимые проверочные мероприятия, а также профилактические визиты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.

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