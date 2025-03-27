Способен заменить человека: эксперт оценил чат-бот Илона Маска Grok

Специалист по IT Дмитрий Завалишин заявил, что чат-бот Grok, выпущенный компанией американского миллиардера Илона Маска, может работать вместо сотрудника с небольшим или средним опытом, сообщает aif.ru .

«В целом, все такие инструменты, включая тот же китайский DeepSeek, базируются на большой языковой модели. Этот довольно высокий уровень искусственного интеллекта в состоянии в некоторых видах работы заменить человека с небольшим или средним опытом работы в своей сфере. ИИ такого уровня, например, уже применяется в программировании в качестве программиста низкой категории», — сказал эксперт.

По его словам, чат-бот может разработать программу в ответ на запрос, но результат обычно требует доработки и встраивания в более крупные решения. В целом это уровень приличного разработчика.

Кроме того, система понимает и прямой человеческий язык, она способна реагировать на простые команды и фразы.