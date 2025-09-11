Способ жертвы Богу: в РПЦ объяснили стоимость свечей

Протоиерей Бородин: свечи в храме не могут быть бесплатными

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин заявил, что свечи не могут быть бесплатными, потому что это способ молитвы, пожертвований и обращения к Богу, сообщает «Абзац» .

«Все прекрасно понимают, что они стоят дешевле, чем ценники на них обозначают. За эту свечу кто-то должен заплатить. Если мы будем бесплатно раздавать ее, за нее заплатит приход, то есть другие прихожане», — сказал священник.

По его словам, у прихода нет отдельного бюджета, но в церквях приняты небольшие пожертвования за свечи: их может позволить себе любой человек.

Протоиерей Федор отметил, что при церквях часто работают специалисты по социальной поддержке, эффективно распределяющие пожертвованные средства между членами общества.

Сейчас активно развиваются общие приходские фонды поддержки. Сотрудник по соцобеспечению выступает посредником между теми, кто способен оказать помощь, и теми, кто в ней остро нуждается. Поддержка не ограничивается только финансами, хотя денежные выплаты также предусмотрены.