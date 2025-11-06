Спортсмены Подмосковья стали лучшими среди студентов-бадминтонистов страны

В республике Дагестан прошли Всероссийские студенческие соревнования по бадминтону. Они объединили более 50 спортсменов из 9 регионов России. Среди них — студенты факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мужском одиночном разряде первое место занял Владислав Добычкин. В мужском парном разряде золото получили Глеб Степаков и Артур Печенкин. В смешанном парном разряде победу одержал Глеб Степаков. В мужском парном разряде призерами второго места стали Владислав Добычкин и Александр Григоренко. Бронзовые медали получили Елизавета Баранова, Анастасия Нефедова и Александр Григоренко.

По итогам сборная команда ГСГУ заняла первое место, обыграв сборные из Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова и Краснодара.

«Эта победа — результат упорных тренировок и таланта наших спортсменов. Мы ежегодно участвуем в этом турнире и бьем рекорды. Так, в прошлом году ребята были вторыми, а в позапрошлом — третьими», — отметил декан факультета Александр Нечаев.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.