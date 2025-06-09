Спортсмены Нагорный и Акинфеев 21 июня проведут зарядку на поле ВЭБ Арены

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» 21 июня проведут зарядку с «Первыми» на ВЭБ Арене. Мероприятие включает в себя разминку и растяжку на ковриках на поле ВЭБ Арены под руководством Олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и легенды российского футбола Игоря Акинфеева, сообщают организаторы мероприятия.

Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни среди участников «Движения Первых» через активные физические занятия на свежем воздухе. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, а также профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет включительно на дату подачи заявки на участие в мероприятии. Предполагаемое количество участников — 1 000 человек (500 человек от города Москвы и 500 человек от Московской области).

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться или быть зарегистрированным на официальном сайте «Движения Первых» в Интернете будьвдвижении.рф; дать согласие на обработку персональных данных после ознакомления с текстом согласия на сайте «Движения Первых», если согласие на обработку персональных данных не было дано ранее; подать заявку на участие в мероприятии на странице мероприятия в разделе «Проекты и мероприятия» на сайте «Движения Первых», перейдя по соответствующей ссылке, в срок до 20 июня 2025 года.