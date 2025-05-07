Спортсмены Люберец взяли шесть медалей на турнире по самбо

Шесть медалей различного достоинства завоевали воспитанники федерации самбо городского округа Люберцы на турнире, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В соревнованиях приняли участие около 400 юношей и девушек из Москвы, Владимирской, Калужской и Московской областей. Самбисты из городского округа Люберцы продемонстрировали достойные результаты, завоевав шесть наград, две из которых — золотые. Заключительные схватки были около 12 часов ночи, и все ребята отлично справились с поставленными задачами, проявив терпение и стойкость духа», — рассказал председатель Федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков.

Золотые медали завоевали Амир Хидиров и Кемран Тарикулиев, серебряную — Магомед Хизириев, бронзовые награды — у Степана Гончарова, Тимура Прошкина и Магомеда Шихмагомедова. Тренеры, подготовившие спортсменов, — Виктор Федулов и Павел Худяков.

Виктор Худяков также добавил, что среди юношей 2009–2010 годов рождения в шаге от пьедестала в весовой категории до 79 кг оказались Арсений Калинин и Никита Салангин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.