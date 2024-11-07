сегодня в 17:05

Спортсмены из Павловского Посада завоевали 16 медалей на Кубке Москвы по Савату

Воспитанники спортивной секции Ушу-Саньда Дворца Спорта «Надежда» Павловского Посада 2 и 3 ноября принимали участие в спортивных состязаниях «Кубок Москвы по Савату», где показали достойный результат, завоевав 16 медалей и третье место в общекомандном зачете, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По результатам соревнований, Сергей Телегин завоевал две золотые медали в разных категориях, Ольга Коробкова — золотая медаль в «Ассо» возрастной категории 15-17 лет, Артем Корягин — золото в «Ассо» возрастной категории 12-14 лет, Мария Коростелева золото в «Комба» категории 18+.

Серебряными медалями удостоены: Даниил Мялик, Денис Гельдымурадов, Давид Гельдымурадов, Илья Мялик, Константин Поломских, Иван Язев, Артем Некрасов.

Бронза у Ильдара Фяйзрахманова, Максима Максимова, Александра Усачева, Влада Бобыкина.

Самый юный спортсмен соревнований от Павловского Посада Александр Заруба не смог занять призовые места, но как отмечает тренерский состав — мальчик проявил характер и огромную волю к победе.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.