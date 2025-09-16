Спортсмены Химок одержали победу в областном фестивале пилотирования дронов

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок одержали победу в первом областном фестивале беспилотных систем «Эра дронов». Команда «Факел» завоевала золото в первом модуле соревнований — состязаниях по управлению летательными аппаратами. Фестиваль собрал около 1000 юных участников со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Соревнования проходили 14 сентября и были посвящены памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина. Фестиваль организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства обороны России.

Фестиваль состоял из трёх модулей. В первом — соревнованиях по управлению FPV- дронами, ребята показали высокий уровень пилотирования. Победителя определили по скорости прохождения трассы, а также точности выполнения заданий. Участие приняли 25 молодёжных команд со всего Подмосковья.

Во второй, творческой части фестиваля, участники подготовили десять тематических стендов: робототехнику и разработки управляемых моделей разных видов. Также провели мастер-классы по управлению и сборке беспилотников.

Химкинская федерация по авиамодельному спорту «Дрон» представила целый комплекс по обучению пилотирования FPV-дронов. Работа получила высокую оценку профильных специалистов и гостей соревнований.

Заключительной частью фестиваля стал круглый стол «Патриотизм на крыльях технологий». Участники рассмотрели вопросы обучения пилотированию FVP-дронов, а также программы спортивной подготовки пилотов. В обсуждении приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Фестиваль показал, насколько важным становится направление технических видов спорта для нашей молодёжи. Участие ребят из Химок – это пример того, как труд педагогов, конструкторов и самих воспитанников формирует серьёзные результаты», – подчеркнул Сергей Малиновский.

Победа в фестивале — результат совместной работы. Техническое сопровождение соревнований обеспечило конструкторского бюро «Раскат», подготовку талантливых спортсменов — Дом юных техников «Интеграл».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.