Спортсменки из Подмосковья стали победителями первенства России по регби до 19 лет

Шесть регбисток из спортивной школы городского округа Долгопрудный в составе сборной команды Московской области стали победителями Первенства России по регби до 19 лет. Соревнования прошли 20–21 сентября на стадионе «Озерная аллея» в Зеленограде, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В составе победившей команды выступили спортсменки: Вероника Гусева, Татьяна Александрова, Дарья Ожерельева, Ирина Свинчукова, Дарья Баракат и Анастасия Варганова. Каждая из них внесла свой вклад в общий успех, продемонстрировав высокую технику игры, стойкость и желание побеждать. Тренирует команду специалист Вячеслав Еремин.

Первенство России по регби направлено на повышение уровня мастерства молодых игроков, выявление талантливых спортсменов и подготовку их к выступлениям на более высоком уровне. Соревнования служат платформой для обмена опытом между командами из разных регионов страны, что способствует росту интереса к этому виду спорта.

Победа девушек из Долгопрудного — это не только личное достижение каждой из них, но и значимый шаг вперед для всего регбийного движения в Московской области и России в целом. Команда продолжит работать над своим мастерством, стремясь к новым высотам и успешным выступлениям в будущем.

В ведомстве добавили, что для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.