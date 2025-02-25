Спортсменка из Ленинского округа победила на Всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек по фигурному катанию «Мемориал С. А. Жука» завершились в Йошкар-Оле, где Ленинский городской округ представила воспитанница школы Bulycheva team Аделия Файзулина. В соревнованиях среди спортсменок младшего возраста она завоевала золотую медаль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Победа нашей воспитанницы — это результат не только ее собственных усилий, но и профессиональной работы всего тренерского состава. Мы искренне гордимся достижениями нашей талантливой спортсменки и желаем ей новых побед», — рассказала директор школ фигурного катания Bulycheva team Елена Пищулина.

По итогам выступлений во всех трех дисциплинах юная фигуристка набрала в сумме 227.33 балла. В технической части соревнований, включающей обязательные элементы, спортсменка показала результат в 52.2 балла. В короткой программе Аделия заняла первое место с результатом 60.82 балла, а в произвольной программе, несмотря на небольшие погрешности при исполнении тройных прыжков, смогла набрать 114.31 балла, что позволило ей одержать победу.

Всероссийские соревнования собрали более 90 талантливых спортсменов из разных регионов России, включая команды из Москвы, Санкт-Петербурга и субъектов Приволжского федерального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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