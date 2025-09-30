Спортсмен из Рузского округа стал победителем Кубка России по тхэквондо

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди спортсменов с нарушениями слуха прошли в Таганроге с 26 по 29 сентября 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир собрал лучших атлетов со всей страны.

Масштаб соревнований впечатлял: в борьбу за медали вступили более ста спортсменов из 11 регионов России. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивный характер.

Особого внимания заслуживает успех представителя Рузского муниципального округа — Лебедева Матвея Кирилловича. Спортсмен блестяще выступил в весовой категории 80+ килограммов, завоевав золотую медаль турнира.

Значительный вклад в достижение высокого результата внесла тренер спортсмена — Алиева Д. М., которая помогла атлету раскрыть свой потенциал и достичь новых высот в спорте.

Эта победа — важное достижение не только для самого спортсмена, но и для всего Рузского муниципального округа. Она демонстрирует успешное развитие спортивной инфраструктуры и системы подготовки спортсменов в муниципалитете.

«Поздравляю Матвея и его наставника с заслуженной победой! Пусть эта медаль станет началом новых спортивных достижений!» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.