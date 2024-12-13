Спортплощадку обновили на территории школы № 1 в мкр Кировский Орехова-Зуева

Партия «Единая Россия» активно реализует ряд знаковых проектов, направленных на улучшение качества жизни в Подмосковье. В тесном сотрудничестве с членом высшего совета партии и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также при непосредственном участии жителей региона удается добиться реальных изменений, которые заметны всем. Эта активная работа являет собой хороший пример того, как взаимодействие власти и населения может вызывать положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба руководителя депутатского объединения «Единой России» в совете депутатов Орехово-Зуевского округа и исполнительного секретаря местного отделения партии Дмитрия Нестерова.

Нестеров поделился подробностями реализации «Народной программы» на территории округа. По его словам, муниципальная часть народной программы успешно выполнена, и люди активно отправляют свои новые идеи и предложения.

«Каждый год мы собираем мнения и пожелания наших граждан, что позволяет нам лучше понимать их нужды и предлагать актуальные решения. Важно, что это взаимодействие мы воспринимаем не только как формальность, а как основу для будущих преобразований», — отметил Дмитрий Нестеров.

В этом году Кировский микрорайон Орехово-Зуева торжественно отметил свой столетний юбилей. В честь этой знаковой даты в рамках «Народной программы» и федерального партийного проекта «Детский спорт» местные жители стали соучастниками важного события: на территории одной из старейших школ округа — школы № 1 — была обновлена спортивная площадка. Этот подарок стал символом заботы о подрастающем поколении и укрепления интереса к здоровому образу жизни.

Новая спортивная площадка оборудована всем необходимым для занятий различными видами спорта, включая воркаут, баскетбол, футбол и настольный теннис. Установлены комфортные трибуны для зрителей, что делает площадку не только удобным местом для тренировок, но и привлекательным пространством для проведения соревнований и спортивных мероприятий.



«Рад, что в рамках реализации «Народной программы» мы смогли подарить жителям Кировского микрорайона такое замечательное место для активного отдыха и занятий спортом. Важно не только создавать спортивные объекты, но и поддерживать интерес к физической культуре у молодого поколения. Эта площадка станет настоящим центром спортивной жизни для всех жителей микрорайона», — поделился своими эмоциями Дмитрий Нестеров.

Обновленная спортивная площадка — это не просто пространство для тренировок. Это символ здорового образа жизни, который имеет первостепенное значение для гармоничного развития каждого человека. С помощью таких инициатив партия «Единая Россия» продолжает работать над улучшением качества жизни граждан, обращая внимание не только на физическую инфраструктуру, но и на моральные ценности, пропагандируя активный и здоровый образ жизни среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.