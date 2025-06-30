Спорткомплекс «Юбилейный» завершил сезон с рекордом в 280 мероприятий

Генеральный директор спортивного комплекса «Юбилейный» Наталья Назарова подвела итоги сезона 2024/25. Она отметила, что за этот период было проведено рекордное количество мероприятий — около 280, что означает практически ежедневную загрузку арены, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главным достижением она назвала успехи хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург»: мужская команда завоевала бронзу во Всероссийской хоккейной лиге, а женская «Динамо-Нева» стала серебряным призером Женской хоккейной лиги. Также в «Юбилейном» прошли крупные международные и всероссийские турниры, включая соревнования по самбо «Победа», по смешанным единоборствам «Мир во всем мире», по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» и турнир памяти олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева. Другими значимыми событиями стали чемпионат Северо-Западного федерального округа по акробатическому рок-н-роллу, всероссийские соревнования «Невский лед» по фигурному катанию среди юниоров и победа молодежной сборной России в международном хоккейном турнире «Кубок будущего».

Отвечая на вопрос о возможности продажи названия комплекса, Назарова подчеркнула, что «Юбилейный» — это больше чем просто имя, а настоящий бренд, известный в Петербурге с 1967 года. Она напомнила, что на этой арене начинали свою карьеру легендарные тренеры Алексей Мишин и Тамара Москвина, выступали звезды фигурного катания Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Елизавета Туктамышева. Здесь играла сборная России по хоккею, базировался СКА, а «Динамо-СПб» уже более десяти лет считает «Юбилейный» своей домашней ареной. Кроме спортивных событий, директор отметила концертную историю комплекса, где выступали такие легендарные рок-группы, как «Король и Шут», «Алиса» и «Ария».

Говоря о финансовой стороне работы комплекса, Назарова пояснила, что крупные спортивные арены являются скорее социальными, чем инвестиционными проектами. Ключевым фактором устойчивости она назвала наличие якорного арендатора — профессиональных хоккейных клубов или спортивных федераций. При этом она добавила: «Наш лед просто не успевал остывать!», отметив, что даже в сложный пандемийный период «Юбилейный» не только справился с долгами, но и вышел на самоокупаемость благодаря новой стратегии развития.

На вопрос о планах на летний период Назарова сообщила о предстоящем ремонте: модернизации системы освещения тренировочного катка и замене напольного покрытия в спортивных зонах и раздевалках. Она подчеркнула, что арена работает без остановки — ежедневно проходят тренировки по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, а также игры Любительской и Ночной хоккейных лиг.

Касаясь планов на следующий сезон, директор «Юбилейного» выделила растущую популярность Студенческой хоккейной лиги и приближение любительского хоккея к профессиональному по уровню зрительского интереса. В программе — «Кубок Первого канала» по фигурному катанию, чемпионат России по прыжковым элементам, церемонии открытия и закрытия Международных спортивных игр святого Александра Невского с участием патриарха Кирилла. Она выразила уверенность, что хоккеисты «Динамо» продолжат борьбу за высшие награды.

Отвечая на вопрос о сокращении международных соревнований, Назарова заявила, что их количество не уменьшилось, хотя изменился состав участников. Она привела в пример турниры по дзюдо и самбо, в которых регулярно участвуют спортсмены из десяти и более стран. Что касается концертной деятельности, то, по ее словам, «нишу зарубежных артистов с лихвой перекрывают наши молодые музыканты», а интерес публики к ним ничуть не меньше, чем к иностранным звездам.

На вопрос об обострении конкуренции после открытия «СКА Арены» Назарова ответила, что «Юбилейный» занимает уникальную нишу.

«Мы занимаем в Петербурге уникальную нишу. Создаем свою атмосферу, развиваем авторские программы и сервисы, учитываем потребности аудитории, выделяемся на фоне конкурентов — чего нам бояться? Мы всегда будем востребованы. Кроме того, наш спорткомплекс — это семья, состоящая не только из сотрудников, но и спортсменов и звезд, для которых „Юбилейный“ — арена, выбранная сердцем и замене не подлежащая», — отметила Назарова.