Забег, программу для детей, молодежные и ретро-танцы проведут в Раменском парке

В следующие выходные в Раменском городском парке пройдут различные мероприятия для жителей округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 9 ноября любители спорта смогут принять участие в забеге «5 Верст», участники соберутся на площадке «Лира». Забег «5 Верст» — еженедельное мероприятие и идеальный вариант для первой пробежки. Чтобы принять участие в старте 5 верст, необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой на старт полученный QR-код. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно. Всех желающих ждут в 9:00.

В 16:30 в субботу, 9 ноября, начнутся ретро-танцы на площадке «Лира».

В воскресенье, 10 ноября, в 15:40 для гостей парка проведут программу для детей «Прыг-скок, играем!», а в 16:30 начнутся молодежные танцы. Мероприятия пройдут также на площадке «Лира».

В 15:40 в воскресенье на площадке «Лира» начнется интерактивная программа для детей «Прыг-скок, играем!». В 16:30 там же, на площадке «Лира» начнется дискотека.

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