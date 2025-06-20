Спортивный фестиваль для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, прошел в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в Расторгуевском парке состоялся спортивный фестиваль, организованный для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие стало ярким и запоминающимся событием, подарившим участникам массу положительных эмоций и возможностей для активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Такие мероприятия помогают детям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к незнакомым местам и знакомиться с новыми людьми», — отметила воспитатель семейного центра Татьяна Волкова.

На площадках фестиваля ребята смогли проявить свои спортивные таланты в баскетболе, футболе и боулинге, принять участие в веселых эстафетах и попрыгать на батутах. Завершился праздник зажигательным выступлением артистки Натальи Власовой, под музыку которой участники с удовольствием танцевали.

В Ленинском городском округе регулярно проходят спортивные и праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они становятся не только площадкой для спортивных соревнований, но и местом общения, обмена опытом и поддержки для семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.