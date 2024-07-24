Спортивные брусья и турник установят во дворе Каширы по просьбе жителей

В Кашире провели мониторинг содержания дворов и придомовых территорий в микрорайоне Кашира-3. Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с представителями администрации, управляющей компании встретился с жителями и обсудил с ними насущные проблемы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Победы у дома № 3, как оказалось, недостает спортивных брусьев и турника.

«У нас хороший двор и детская площадка удобная. Но рассчитана она больше на младший и средний возраст детей. А вот подросткам на такой площадке нечем заняться. Хотелось бы, чтобы нам установили турник и спортивные брусья», — рассказала одна из жительниц.

По поручению Михаила Шувалова вопрос установки спортивных брусьев и турника проработают профильные специалисты. Будет оборудована и детская песочница.

Жителям также пообещали провести опиловку деревьев вдоль линии электропередач на улице Металлургов, рассмотреть возможности ремонта ступеней входной группы и выполнить ремонт колодца.

Отметим, что ранее в этом дворе по просьбам жителей был установлен теннисный стол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.