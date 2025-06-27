Спортивное мероприятие провели в Ленинском округе для активных семей

«Мы очень рады, что смогли организовать такой замечательный праздник для семей Ленинского округа. „Папа, мама, я“ — это отличная возможность провести время вместе, укрепить семейные ценности и просто весело и активно отдохнуть. Было видно, что и дети, и родители получили огромное удовольствие от участия в эстафетах и флешмобах. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас, а также помог организовать этот замечательный семейный праздник», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

В спортивных эстафетах наравне с детьми принимали участие и их родители. Специально для взрослых были организованы номинации «Папа может!» и «Мама тоже может!», где участники демонстрировали свои физические возможности в отжиманиях и прыжках на скакалке. В перерывах между соревнованиями семейные команды принимали участие в танцевальных флешмобах. Самые активные семьи были награждены ценными подарками от партнеров. Кроме того, представители МЧС из Ленинского округа провели для участников игру «Крестики-нолики» и напомнили о важности соблюдения правил безопасности.

«В наших планах — организация новых мероприятий для семей Ленинского округа. Следите за анонсами и присоединяйтесь к „Движению Первых“. Благодарим всех участников за активность и позитивный настрой», — добавила Ксения Жукова.

Подобные мероприятия на территории Ленинского округа организаторы планируют проводить и дальше.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.