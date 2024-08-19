Щелковские долголеты поздравляют участницу проекта с днем рождения

Группа любителей скандинавской ходьбы под руководством Бориса Горбатова провела плановую тренировку в Центральном городском парке. По правилам спорта, занятие началось с разминки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На видео можно увидеть, как участники группы мотивируют друг друга на занятия спортом. Они даже придумали бодрящий лозунг в стихах.

Помимо спортивной части, сегодня не обошлось без праздника. Одна из участниц группы, Людмила Дмитриевна Крючкова, родилась именно 19 августа 1950 года. После завершения тренировки вся команда дружно отметила это замечательное событие.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.