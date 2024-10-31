Сплетни и высокомерие: эксперт рассказала, какие привычки портят карьеру

Основатель международного научно-тренингового центра «Фактор Лидера», международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова заявила, что существует несколько вредных привычек, портящих карьеру даже самому лучшему специалисту, сообщает Газета.ru .

Среди них — сплетни, неконструктивное восприятие критики и отказ от обратной связи, негативное отношение к изменениям, недооценка коллег и излишний негатив.

«Попробуйте отследить, как часто у вас возникает интерес посплетничать. Постепенно переключайте внимание с обсуждения других людей на рабочие задачи», — сказала Просвирякова.

Она посоветовала всегда задаваться вопросом, чем разговор поможет команде. Так же и с высокомерием: излишне высокое мнение о себе приводит к конфликтам и снижает эффективность работы в команде.

Не принимающий никакую критику сотрудник не развивается и не учится: намного конструктивнее воспринимать обратную связь как шанс на рост и извлекать из любого комментария пользу.

Не очень положительно на репутацию и работу влияет консерватизм: постоянное сопротивление изменениям создает ощущение, что человек не готов адаптироваться и недостаточно гибок. Это воспринимается как недостаток командного духа, заключила Просвирякова.