Спикеры Radio Monte Carlo Golf Cup обсудили баланс психологии и рациональности в инвестировании

Модератор дискуссии, директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович отметила, что инвестирование должно основываться на точном и тщательном анализе, но и эмоции играют в этом вопросе огромную роль. По ее словам, люди склонны к иррациональным решениям, и эмоциональное инвестирование стало сегодня более распространенным.

Клинический психолог Дарья Горожанкина рассказала, что разные типы инвестиционного поведения вызывают различные нейрохимические процессы в мозге.

«В одну и ту же сферу люди приходят с разными мотивами. Например, для многих риски, непредсказуемость результата в инвестировании вызывают дофаминовое предвкушение. Это как ожидание Нового года в детстве. На нем можно долго держаться, не получая результата и повышая ставки», — пояснила эксперт.

Психолог-коуч Константин Ротач также условно разделил инвесторов на три группы: активных, наблюдателей и проигравших. Эксперты сошлись во мнении, что для успешного инвестирования важно развивать способность преодолевать неудачи, проактивность, целеполагание и умение пользоваться чужой экспертизой.

Вечер завершился награждением победителей гольф-турнира и концертом звезд российской эстрады.

Мероприятие Radio Monte Carlo Golf Cup традиционно сочетает спортивную и деловую программы, предоставляя площадку для взаимодействия представителей разных секторов экономики.