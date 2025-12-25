Спикер Заксобрания отметил ключевые законы в Петербурге на 2026 год

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в предновогоднем интервью рассказал о главных законах, принятых в 2025 году, поддержке участников СВО и планах на 2026 год, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Бельский отметил, что в 2025 году Законодательное собрание приняло ряд важных законов для города. Среди ключевых решений он выделил пакет документов по комплексному развитию территорий (КРТ), который позволяет учитывать местные особенности при обновлении жилого фонда. Теперь в программы КРТ включаются только те дома, где собственники проголосовали за участие, а переселение возможно только в пределах того же или соседнего муниципалитета.

Особое внимание спикер уделил закону о запрете «наливаек», который вступил в силу с сентября 2025 года. По словам Бельского, после его принятия жители стали отмечать снижение шума и порядка в жилых районах. Более 570 заведений уже подали заявки на включение в реестр ресторанов. Также был принят закон, отменяющий временной ценз для получения статуса «житель блокадного Ленинграда», и первый городской закон о содержании собак, разработанный с учетом мнения горожан.

Бельский подчеркнул, что VII созыв Заксобрания установил рекорд по числу поддержанных федеральных инициатив, особенно в сфере КРТ. Он отметил важность работы рабочих групп, в частности по «наливайкам», где удалось найти компромисс между интересами жителей и бизнеса.

В числе приоритетов на 2026 год спикер назвал развитие креативных индустрий, поддержку ветеранов и участников СВО, а также проведение выборов в Законодательное собрание. По его словам, основной вклад в состав будущего парламента внесет работа действующих депутатов, а не изменение границ округов.

В завершение Александр Бельский пожелал жителям города здоровья, благополучия и мирного неба в новом году.

