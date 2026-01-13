Спецтехника очистила парковку у стадиона «Сатурн» после снегопада в Раменском

Парковочные места возле стадиона «Сатурн» в Раменском полностью расчистили от снега после сильного снегопада, что позволило автомобилистам вновь свободно парковаться у бесплатного катка, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Каток на территории стадиона работает второй сезон подряд в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для маленьких посетителей установлены специальные опоры-помощники, чтобы облегчить катание. Каток особенно популярен среди семей с детьми.

Каток открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Бесплатные билеты можно забронировать на сайте sport.mosreg.ru или получить в кассе. На территории действует прокат коньков, оборудованы теплые раздевалки, зона ожидания и кафе. Музыкальное сопровождение создает праздничную атмосферу.

«Каток пользуется популярностью среди посетителей. Здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения», — сообщила сотрудник Раменского городского парка Тамара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.