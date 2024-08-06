Спецслужбы о задержаниях в Минобороны: ведомство должно работать без накладок
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Источник «Царьграда» в спецслужбах прокомментировал массовые аресты первых лиц Минобороны РФ, которые последовали в последнее время. По словам спецслужбиста, «задачи пересажать всех подряд, конечно, нет», сообщается на сайте издания.
Информатор отметил, что в этом вопросе важно, чтобы все ответственные за оснащение армии уяснили, что «неприкасаемых нет». Также, по мнению спецслужиста, сейчас нужно наводить порядок в войсках.
«Военное ведомство должно работать четко, без сбоев и накладок», — сказал сотрудник спецслужб.
Военнослужащий добавил, что добиться победы скорейшими путями удастся лишь тогда, когда все, от кого зависит ее приближение, начнут работать на благо страны, а не в своих корыстных интересах.