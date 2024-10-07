Спецпитание ребенка-инвалида восстановили после вмешательства прокурора Подмосковья

В ходе личного приема к прокурору Московской области Сергею Забатурину обратилась мать ребенка-инвалида по вопросу обеспечения специализированным лечебным питанием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проведенной Мытищинской городской прокуратурой проверкой установлено, что несовершеннолетний состоит на диспансерном учете в связи с имеющимся у него хроническим заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в специализированных продуктах питания. Однако за период с февраля по июль текущего года ребенок лечебным питанием обеспечен не был.

Городская прокуратура внесла главному врачу медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Принятыми мерами прокурорского реагирования ребенок-инвалид обеспечен необходимым лечебным питанием в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.