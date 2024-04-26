Спецкор «АиФ» номинирован на премию имени Владлена Татарского

сегодня в 11:25

Военный журналист «Аргументов и Фактов» Дмитрий Григорьев стал одним из шести номинантов на Всероссийскую литературную премию в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского). Специальный корреспондент газеты работает в зоне боевых действий с самого начала СВО, сообщает aif.ru .

С первых дней спецоперации Григорьев освещал события с переднего края событий. Вместе с российскими военными он прошел почти весь путь взятия Мариуполя. Помимо журналистской работы, Григорьев также занимался волонтерством и помогал раздавать гуманитарную помощь.

«Было подано множество конкурсных работ. Затем все работы обсуждались, рецензировались, эксперты премии писали отзывы», — рассказал о конкурсе писатель, председатель экспертного совета премии Герман Садулаев.

Объявить и наградить победителей премии имени Максима Фомина намерены в июне 2024 года.