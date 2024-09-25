Спецконтейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок выпустили в Подмосковье

Специально для проекта «Сожми и закрути ПЭТ» предприниматели Подмосковья выпустили яркие контейнеры для сбора сжатых пластиковых бутылок. Новые боксы регоператор Чеховского кластера сможет использовать для проведения экологических акций. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Главная задача проекта — уменьшение объема пластиковой тары из полиэтилентерефталата.

Сжатие тары перед утилизацией не только делает ее более удобной для хранения, но также для транспортировки и обработки. Помимо этого, сокращается и численность выездов мусоровозов.

Первая акция с яркими контейнерами «Сожми и закрути ПЭТ» от «ПластСервис» прошла 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.

Проект «Сожми и закрути ПЭТ» успешно развивается и реализуется не только в Москве и Подмосковье, но также в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях и на Сахалине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.