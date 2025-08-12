Специалисты внедрили робота в толпу тибетских антилоп в Китае

Замаскированного под животных робота внедрили в стадо тибетских антилоп в КНР. Устройство ходит на четырех ногах и похоже на «сородичей», а рядом с глазами у него находятся две камеры, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Синхуа.

Робот прошел два километра. Ему удалось органично внедриться в стадо антилоп в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте около 4,6 километров над уровнем моря.

Благодаря разработке специалисты смогли следить за антилопами, находясь вблизи. Животные робота не пугались.

Эксперимент проводится для того, чтобы научиться заставлять антилоп мигрировать, не контактируя напрямую. До этого за ними следили с помощью телескопов, камер и иных методов, которые пугали животных.