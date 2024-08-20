Специалисты устанавливают причины обмеления прудов в парке Люберец

Специалисты проектно-изыскательной организации проводят исследования, которые включают промеры глубин, определение донных отложений. Предварительный результат уже известен — водоемы можно спасти от обмеления. Сейчас решается вопрос, какой метод применить: естественный, когда водоем восстановится за счет грунтовых вод и осадков, или придется бурить артезианские скважины.

«Будет выработана схема, которой будем придерживаться для достижения цели. Приложим максимум усилий, чтобы Наташинские пруды наполнились водой и после завершения благоустройства парка продолжали радовать посетителей парковой территории», — отметила начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

Она добавила, что заключение по возможности наполнения прудов подрядчик даст в середине сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.