Специалисты ЦСС помогли запустить проект строительства элеватора в Кашире

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства первой очереди элеваторного комплекса в городском округе Кашира. Стройготовность достигла 99%, на объекте ведут пусконаладку техоборудования. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — АО «Промпродукт» — лидер по введению в оборот сельскохозяйственных земель городского округа Кашира. В прошлом году предприятие засеяло около 3 тыс. га яровых и озимых культур.

Разрешение на строительство компания получила благодаря помощи специалистов Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Они оперативно получили необходимые согласования от Главного управления культурного наследия Московской области и Центрнедра, и добавили их в заявку.

Согласно проекту, производительность нового элеватора позволит принимать зерно с автотранспорта по двум линиям мощностью по 100 тонн в час каждая, столько же составляет мощность линий очистки и отгрузки. В отделении сушки смогут обработать до 50 тонн зерна в час. Общая вместимость — 45 тыс. тонн.

Все культуры, которые будут поступать на переработку и хранение, застройщик выращивает на собственных посевных площадях. Объемы хранимых культур и их продажа будут зависеть от рыночной ситуации.

Строительство элеваторного комплекса принес в экономику региона порядка 60 миллионов рублей инвестиционных средств. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей округа появится 30 новых рабочих мест. Особенностью проекта стало строительство воздушной линии электропередач протяженностью порядка 40 м, работы выполнили «Россети Московский регион».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.