Специалисты ЦОК АПК проверили семена газонных трав для Бангладеш

сегодня в 20:38

Сотрудники филиала Центра оценки качества и безопасности зерна (ЦОК АПК) по Москве и Московской области проверили партию семян, отправляемую на экспорт в Бангладеш. Продукцию признали соответствующей нормам, сообщила пресс-служба филиала.

В марте в испытательной лаборатории этого филиала прошли энтомологическую и гербологическую экспертизу образцы из смеси семян газонных трав (райграс, овсяница, мятлик), которые предназначены для поставки в Бангладеш.

Образец отобрали в Раменском муниципальном округе Московской области от партии общим весом свыше 2,7 тыс. тонн.

В ходе проверки специалисты изучили смесь на предмет выявления карантинных объектов, в том числе повилики (Cuscuta), семян канареечника малого (Phalaris), амбарного долгоносика и других.

«По итогам проведенных исследований установлено, что карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции соответствует требованиям Федерального закона „О карантине растений“ и требованиям страны-импортера», — отметила руководитель органа инспекции филиала ЦОК АПК Татьяна Никонорова.

Заявителю выдали заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, которое подтверждает безопасность данной партии.