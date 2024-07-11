Специалисты центра «Наро-Фоминский» центра начали обучение по оказанию помощи семьям

Специалисты семейного центра «Наро-Фоминский» на базе учреждения начали обучение «Технологии оказания ранней помощи семьям». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что полученные знания позволят своевременно выявлять случаи нарушения прав детей и оказывать качественную помощь семьям, учитывая их индивидуальные потребности.

Обучение проводят руководитель учреждения Волкова Лариса Петровна и заместитель руководителя Красникова Марина Александровна, являющиеся тренерами и супервизорами Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.

«Все сотрудники учреждения, оказывающие социальные услуги семьям, ранее проходили обучение «Технологии раннего выявления нарушения прав детей и управления случаем». Для сохранения единой профессиональной позиции и сохранения стратегии работы с семьями нами было принято решение о самостоятельном обучении принятых сотрудников», — сообщила Лариса Петровна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.