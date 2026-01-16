Специалисты центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в 5 округах Подмосковья

С 19 по 23 января в офисах «Мои Документы» пяти округов Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатные консультации организуют специалисты Центра мемориальных услуг. Мероприятия состоятся в МФЦ по следующим адресам: 19 января — Серпухов, шоссе Борисовское, 17А; 20 января — Балашиха, улица Советская, 4; 21 января — Мытищи, улица Карла Маркса, 4; 22 января — Красногорск, улица Ленина, 2; 23 января — Чехов, площадь Советская, 3.

Эксперты расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, а также какие документы для этого необходимы. Консультанты предоставят подробную информацию по всем интересующим вопросам.

Найти специалистов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по специальному баннеру и форменной одежде.

