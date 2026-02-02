Специалисты центра мемориальных услуг Подмосковья провели 52 тыс консультаций в 2025 г

В 2025 году специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели для жителей Подмосковья свыше 52 тысяч консультаций по вопросам похорон и погребения, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В 2026 году жители Подмосковья по-прежнему могут получить консультации по вопросам организации похорон и работы сферы погребения. Наиболее востребованным способом обращения остается круглосуточная горячая линия по телефону 8 (498) 568-99-99.

В 2025 году специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели 6264 консультации в отделениях МФЦ и 4485 консультаций на кладбищах региона. Всего по телефону горячей линии было принято более 35 тысяч звонков. Кроме того, проведено 256 выездных мероприятий для граждан в МФЦ и на кладбищах, а количество онлайн-запросов составило 6159.

Жители чаще всего интересовались порядком организации похорон, оформлением документов для захоронения, получением социального пособия и материальной помощи. Летом увеличилось число обращений по вопросам благоустройства захоронений, а весной и осенью — по установке памятников и ограждений.

Директор учреждения Николай Казаков отметил, что главная задача специалистов — поддержать людей в трудной ситуации и обеспечить необходимую помощь без лишних сложностей.

Информацию о графике выездов и изменениях можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.

