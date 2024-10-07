Специалисты провели в Клину семинар по работе с «особенными» детьми

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, врач-психиатр Рауф Гасанов провел для клинских специалистов практические занятия. Участники семинара узнали много новой информации для своей работы с детьми. В частности, на лекциях подробно разобрали этапы развития ребенка и первые признаки серьезных нарушений.

«Мы стремимся к тому, чтобы помощь детям и их родителям была адресной и всесторонней. В первый день семинара Рауф Гасанов прочитал лекцию о задержке психического развития, во второй — о синдроме дефицита внимания и гиперактивности, трений день работы мы посвятили расстройству аутического спектра. Для оказания в Клину всесторонней помощи детям с особенностями развития мы нацелены на дальнейшее сотрудничество и планируем, что работа в подобном формате продолжится», — рассказала руководитель центра нейропсихологии Анастасия Мазурина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.